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Dünya
Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı
Nepal’de meydana gelen uçak kazasında uçakta bulunan 72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldığı açıklandı.
12:45 . 17/01/2023 Salı
DHA
Nepal

Nepal

Nepal Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 68 yolcu ve 4 kabin görevlisinden oluşan 72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, “72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldı. 25 ceset Katmandu’ya getirildi ve 23 ceset, Teaching Hastanesi’nde otopsi yapılmak üzere Nepal Ordusu tarafından Katmandu’ya getiriliyor. 22 cenaze de Pokhara’da kurbanların ailelerine/akrabalarına teslim ediliyor” denildi.

KARAKUTUYA ULAŞILDI

Kurumdan dün yapılan açıklamada da kurbanlardan 41’inin kimlik tespitinin yapıldığı, uçağın karakutusuna ve kokpit ses kayıtlarına ulaşıldığı belirtilmişti. Ayrıca uçakta 53 Nepal, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Kore, 1 Avustralya, 1 Arjantin, 1 İrlanda, 1 Fransa vatandaşı ve 4 kabin görevlisi olmak üzere 72 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Nepal’de 15 Aralık’ta başkent Katmandu’dan Pokhara kentine sefer yapan Yeti Havayolları’na ait yolcu uçağı Pokhara Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçaldığı sırada düşmüştü.




#napal
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#kaza
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Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı
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