Nepal’deki uçak kazasında 70 kişinin cesedine ulaşıldı

Nepal Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 68 yolcu ve 4 kabin görevlisinden oluşan 72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, “72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldı. 25 ceset Katmandu’ya getirildi ve 23 ceset, Teaching Hastanesi’nde otopsi yapılmak üzere Nepal Ordusu tarafından Katmandu’ya getiriliyor. 22 cenaze de Pokhara’da kurbanların ailelerine/akrabalarına teslim ediliyor” denildi.