Netanyahu-Biden arasında yasa krizi

İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine, hâmisi ABD de dahil olmak üzere uluslararası çapta tepki yağarken, Başbakan Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda “Bu yolda devam edemezler” açıklamasına karşılık Netanyahu, “İsrail dış baskılarla değil, kararlarını halkın iradesine göre alır” tepkisini gösterdi. Netanyahu’nun otoritesini sağlamlaştırmak için yargının yetkisini ortadan kaldıracak düzenlemesine karşı, ülke içinde sivil itaatsizlik eylemleri baş göstermişti. Protestoların giderek şiddetlenmesi üzerine Biden, bir gazetecinin sorusuna “İsrail’in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim. Bu yolda devam edemezler” açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise dün sosyal medyadan Biden’a cevaben “İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifak sarsılmazdır. Ancak İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir” dedi.