Netanyahu imzayı attı: Katili Gazze Barış Kurulu'na dahil ettiler

23:0111/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
AA
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Vaşington’da bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmenin ardından İsrail adına “Gazze Barış Kurulu” üyeliği için resmi imza attı. Blair House’ta gerçekleşen temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.



