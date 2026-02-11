Yeni Şafak
ABD'li Demokrat Senatör Van Hollen'dan Netanyahu-Trump görüşmesine tepki: Açık çek mi verecek

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen
ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Donald Trump'a tepki göstererek Amerikan çıkarlarını İsrail çıkarlarının önünde tutması çağrısında bulundu. Van Hollen, "Trump, Netanyahu'ya bir kez daha açık çek mi verecek, yoksa Amerikan değerlerini ve barışı mı savunacak?" ifadelerini kullandı.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Başkan Donald Trump'a tepki göstererek,
"Trump, Netanyahu'ya bir kez daha açık çek mi verecek, yoksa Amerikan değerlerini ve barışı mı savunacak?"
ifadesini kullandı.

Van Hollen, Trump ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, iki ismi eleştirdi.

Trump'ın, Netanyahu'yu ağırlamasından rahatsızlık duyduğunu belirten Van Hollen, ABD Başkanı'na
"Amerikan çıkarlarını, İsrail'in çıkarlarının önünde tutması"
çağrısında bulundu.

"Netanyahu'ya bir kez daha açık çek mi verecek?"

ABD'li Senatör Van Hollen, paylaşımında,
"Netanyahu bugün Trump'ı, İran'ı (yeniden) bombalamaya ikna etmeye çalışıyor. Netanyahu hükümeti ise sadece birkaç gün önce Trump'ın 20 maddelik barış planını ihlal ederek Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağını ele geçirme planını onayladı. Trump, Netanyahu'ya bir kez daha açık çek mi verecek, yoksa Amerikan değerlerini ve barışı mı savunacak?"
görüşünü dile getirdi.
Netanyahu'nun Washington ziyaretindeki asıl amacın
"Trump'ı yeniden İran'a saldırmaya ikna etmek"
olduğunu savunan Van Hollen, ABD Başkanı'ndan, İran'la savaşa girilmemesini istedi.

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamını ilhak etmeye yönelik bir planı kabul ettiğini hatırlatan Van Hollen, bunun Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planıyla çeliştiğini vurguladı.



