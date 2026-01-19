Nihayet özgürleştik: Zulüm bitti

Suriyeli aileler, yanlarına alabildikleri mütevazı eşyaları ve yeni bir hayata dair büyük umutlarıyla evlerine döndü. Soğuk hava ve yağmur altında eşyalarını traktör ya da kamyonlara yükleyen ailelerin yüzlerinde zorlu hava koşullarına rağmen tebessüm vardı. 28 yaşındaki Macid Akle, “10 günlük bir aradan sonra bugün Deyr Hafir’e döndük. Çok şükür iyiyiz” dedi.

Bölge halkının ifadeleri, maruz kaldıkları ihlallerin boyutunu ortaya koydu.

BİZİ CANLI KALKAN YAPTILAR

Evlerine dönen siviller, YPG/SDG'nin kendilerini dış gündemlere hizmet etmek amacıyla canlı kalkan olarak kullandığını vurguladı. Mahalledeki komşuları, evlerine dönen ailelere yardım etmek için adeta seferber olurken, 45 yaşındaki İbrahim Muhammed, duygularını “Bugün hissettiklerimi anlatmam zor. Nihayet özgürleştik” diye anlattı. Deyr Hafir’e dönen siviller, terör tehdidinin sona ermesiyle kendilerini “yeniden doğmuş gibi” hissettiklerini dile getirdi.

Zulüm bitti

Suriye’nin Rakka ilinin Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasını sokaklara çıkarak kutladı. Yerel kıyafetlerini giyerek araçlarıyla Tabka caddelerine çıkanlar Suriye bayrakları taşırken çocuklar dahil çok sayıda Suriyeli Tabka Meydanı’nda bir araya geldi. Kutlamalar sırasında YPG/SDG’nin bazı önde gelen isimlerine ait heykellerin yıkıldığı görüldü. Yerel halktan Abdullah Şilaş “Tam bir baskı hayatı vardı. Allah tüm Suriye halkına bu mutluluğu nasip etsin. Rejim şimdi düştü” dedi. Kutlama yapan bir başka Suriyeli de “Biz sadece nefes alıyorduk” ifadeleriyle maruz kaldıkları baskıyı dile getirdi.

Kilise dron atölyesi olmuş

Terör örgütü YPG/SDG’nin, Suriye ordusunun kurtardığı Tabka kentindeki bir kiliseyi dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı ortaya çıktı. Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri görüntülendi.







