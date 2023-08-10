Nijer’de iç savaş senaryosu

26 Temmuz’da bir grup askerin yönetime el koyduğu Nijer’de Batı’nın dış müdahale senaryoları istediği sonucu vermeyince, bu kez iç savaş için zemin aranmaya başlandı. Eski Touareg isyancı gruplarının lideri ve eski bakan Rhissa Ag Boula cuntaya karşı siyasi bir hareket başlattığını duyurdu. Avrupa ve ABD destekli Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), cuntaya “Darbeden vazgeçin yoksa saldırırız” tehdidinde bulunmuş, darbe yönetimi geri adım atmamıştı. 1990’larda devlete karşı bağımsızlık isyanı başlatan Touareg isimli birkaç kabile, Nijer ve Mali’de terör saldırıları düzenlemişti. Ülkenin kuzey bölümünde Touareg’lerin hala en etkili güç olduğu ve bölge ticaretinde de söz sahibi olduğu biliniyor. Ag Boula’nın açıklamaları, “Nijer içinde iç savaş hazırlığı olarak” olarak yorumlandı.





CUNTAYI SUÇLADI

Bir dönem isyancı Touareg grupların liderliğini yapan aynı zamanda eski Turizm Bakanı da olan Boula, cunta hükümetini reddeden “Cumhuriyet için Direniş Konseyi (CRR)” isimli bir siyasi hareket başlattığını duyurdu. Boula tarafından kamuoyuyla paylaşılan yazılı açıklamada, Nijer’in 26 Temmuz’da bir trajedinin kurbanı olduğu, ülkede toplumsal sorunlar ve terörle mücadelenin iyi gittiği bir dönemde cunta lideri Abdurrahmane Tchiani’nin kişisel çıkarları uğruna kendisine duyulan güvene ihanet ettiği vurgulandı.





BAZUM’UN GÖREVE İADESİNİ İSTEDİLER

Açıklamada, cuntanın, arabuluculuk girişimlerini kategorik olarak reddettiğine, “kitleleri manipüle ettiğine ve Wagner olarak bilinen savaş suçlularını” ülkeye çağırdığına işaret edildi. Bu noktada, CRR’nin, anayasal düzeni savunan ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un görevine dönmesi için mücadele edecek siyasi bir hareket olduğu kaydedildi. Açıklamada, “CRR, halka saygılı askerlere, bu isyana son verme ve General Tchiani’yi derhal tutuklamaları çağrısında bulunuyor.” ifadesi kullanıldı.





İŞGAL PLANINA DESTEK

“CRR, halkın iradesini yok sayan sorumsuz askerlerin başlattığı bu hain girişimi engellemek için gereken her türlü aracı kullanacaktır” mesajı verilen açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) olası askeri müdahale planının da desteklendiği vurgulandı. Bunun yanı sıra Nijerya ordusunda üst düzey görevlerde olan birkaç ismin harekete bağlılık bildirdiği, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle şimdilik isminin saklı tutulacağı ifade edildi. Söz konusu gelişme, “Ordu içinde darbecilere karşı bir yapılanma kurma girişimi” olarak vurgulandı.



