Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu seller 117 can aldı

Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu seller 117 can aldı

17:5930/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Nijerya'da sel 117 can aldı
Nijerya'da sel 117 can aldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 117 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ​​​​​​​Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti. Hussaini, seller yüzünden aralarında çocukların da bulunduğu 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel sularının 50'den fazla konutu sakinleriyle birlikte sular altında bıraktığını ve sürüklediğini ifade eden Hussaini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Hussaini, kaybolanların bulunması için bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.



#Niger eyaleti
#Nijerya
#seller
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı