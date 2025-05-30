Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu seller 117 can aldı

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ​​​​​​​Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti. Hussaini, seller yüzünden aralarında çocukların da bulunduğu 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel sularının 50'den fazla konutu sakinleriyle birlikte sular altında bıraktığını ve sürüklediğini ifade eden Hussaini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.