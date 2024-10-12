Nobel Barış Ödülü’nü kazandı, ilk sözü Gazze oldu: Filistinli çocukların durumu Hiroşima’daki çocuklarla aynı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "EdU" adlı molekül üzerine yaptıkları keşfin, özellikle beyin kanseri için potansiyel bir tedavi oluşturabilmesine ilişkin fare deneylerinin başarılı sonuçlar verdiğini ancak insanlarda kullanılabilmesi için 2 yıl süresince klinik deneylerde yan etkilerinin araştırılması gerektiğini açıkladı. Sancar, "DNA onarımıyla ilgili bu yeni metodu, Türkiye'ye aktarmak için de çabalıyorum" dedi.