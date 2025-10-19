Nobel hiç bu kadar rezil olmamıştı: Netanyahu'ya övgü

İsrail destekçiliğiyle bilinen Venezuela Muhalefeti lideri Maria Corina Machado, ödülü almasından sonraki ilk diplomatik görüşmesini, telefon aracılığıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdi. İki yıldır Gazze’de soykırım işleyerek 67 bin sivili öldüren ve 170 bin sivili yaralayan İsrail’in, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan başbakanına övgüler yağdıran Machado, ödülünü de Netanyahu’nun en büyük destekçisi olan ABD Başkanı Donald Trump’a adadı. Machado’nun bu tavrı, Nobel ödüllerinin dağıtılmasına ilişkin yıllardır var olan tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

SOYKIRIMI TAKDİR ETTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "2025 Nobel Barış Ödülü" sahibi Machado’nun, önceki akşam Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in savaş sırasındaki "başarılarını" takdir ettiği vurgulanan Machado’nun, Netanyahu’ya, “Savaş (soykırım) sırasında aldığı kararları, attığı adımları ve İsrail'in başarılarını takdir ettiği ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdiği” aktarıldı. Açıklamada, Machado’nun İran ekseninin sadece İsrail’e değil, Venezuela’ya da tehdit oluşturduğuna vurgu yaptığı ve İsrail'in İran eksenine yönelik saldırılarını överek, “İyi iş çıkardınız” dediği kaydedildi.

ÖDÜLÜ TRUMP’A İTHAF ETTİ

ABD ile Venezuela arasında, son dönemde Washington yönetiminin “Uyuşturucu kartellerine karşı mücadele” bahanesiyle askeri yığınak yapması nedeniyle gerilim yaşıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı muhalefetin liderliğini yapan Machado, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinde "demokrasiyi yeniden canlandırma çabaları nedeniyle layık görüldüğü” 2025 yılı Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf ettiğini ilan etmişti. Machado, Gazze’de ateşkes anlaşmasından önce de İsrail ve Netanyahu’nun Likud Partisi ile işgalcilerin Gazze’deki saldırılarını destekleyen paylaşımlar yapmıştı. Ayrıca, Machado, 2024 seçim kampanyası sırasında iktidara gelirse Venezuela Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını vaat etmişti. Trump ise önceki gün yaptığı basın toplantısında, gazetecilerin Nobel ödülüne ilişkin sorduğu soruya, “Ödülü ben hak ediyordum çünkü 8 savaşı çözdüm. Ama Venezuelalı muhalif lidere verdiler. Kendisi nazik bir kadın ama onu tanımıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

UCM TUTUKLAMA EMRİ VERMİŞTİ

Öte yandan, Nobel Ödülü’ne layık görülen Maria Corina Machado’nun övdüğü Netanyahu hakkında, soykırım suçlusu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınmış bir tutuklama kararı bulunuyor. UCM tarafından dün yayınlanan açıklamada, Netanyahu hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılması için ABD ve İsrail tarafından yapılan baskıların reddedildiği ve kararın yürüklükte kalacağı bildirildi. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği saldırılarda yaklaşık 67 binden fazla Filistinli yaşamını yitirmiş, 170 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Maduro’dan güvenlik alarmı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin batısındaki Marida, Trujillo, Lara ve Yaracuy eyaletlerinde güvenlik önlemlerinin "maksimum düzeye çıkarılması" talimatını verdi. ABD, geçtiğimiz ay Venezuela açıklarına savaş gemileri yollayarak bu ülkedeki uyuşturucu kartelleriyle mücadele başlattığını ilan etmişti. Venezuela ise bu adımı egemenliğine tehdit olarak değerlendirmişti.







