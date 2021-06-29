Dünya Normalleşme sonrası ilk temas İsrail Dışişleri Bakanı ilk kez BAEde
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Normalleşme sonrası ilk temas: İsrail Dışişleri Bakanı ilk kez BAE'de

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da imzalanan normalleşme anlaşması sonrası ilk temas gerçekleşiyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan oldu.

Haber Merkezi AA
Normalleşme sonrası ilk temas: İsrail Dışişleri Bakanı ilk kez BAEde
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, BAE’ye gidiyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile geçen yıl yaptığı normalleşme anlaşmasından sonra Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan oldu.

Lapid ve beraberindeki heyeti, Abu Dabi Havalimanı'nda BAE Ekonomi İşlerinden Sorumlu Bakanı Ahmed Sayeh karşıladı.

Lapid, 2 gün sürecek resmi ziyareti kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve BAE'deki Yahudi Topluluk'un önde gelenleriyle bir araya gelecek.

İSRAİLLİ BAKAN ABU DABİ'DE

İsrailli Bakan ayrıca ülkesinin Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki konsolosluk binalarının da hizmete açılması törenine katılacak.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki seçimlerden hemen önce geçen mart ayında Abu Dabi'de temaslarda bulunmak istemiş ancak Ürdün ile yaşanan hava sahası krizi ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmemişti.

İhanet anlaşması imzalandı
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İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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