Dünya Norveç Başbakanı Store Türkiyenin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır
AVRUPA

Norveç Başbakanı Store: Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin konuştu. Store, "Bir tehdit olduğunda Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır." dedi.

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Haber Merkezi AA
Norveç Başbakanı Store: Türkiyenin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarını sorması üzerine Store, prensip olarak Türkiye'nin de güvenlik sorunlarına karşı koyabileceği gerçeğine saygı duyduklarını ancak tüm tarafların gerilime yol açacak askeri operasyonlardan kaçınmalarını istemek durumunda olduklarını belirtti.

Ülkesinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğinin altını çizen Store, iki ülkenin üye olmasıyla Avrupa'nın kolektif bir güvenliğe sahip olabileceğini ifade etti.

Store, tüm NATO üyelerinin bu iki ülkenin üyeliğini onaylamasını beklediğini dile getirdi.

Norveç Başbakanı, deniz altındaki enerji yapısının korunmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bu, enerji tesislerinin güvenliğiyle ilgili. Burada suyun altı ve üstü arasında keskin bir ayrım çizgisi çizmek istemiyorum. Bu gaz boru hatları, telekomünikasyon altyapısı, fiber optik altyapı ve diğerleriyle ilgili. Bu altyapının güvenliğini sağlamak için koordineli bir ortak çabaya ihtiyacımız var."

Scholz'dan "koordinasyon ofisi" kurulması talebi

Almanya Başbakanı Scholz, Norveç ile deniz altındaki enerji altyapısının NATO şemsiyesi altında ortaklaşa korunmasını istediklerini belirterek, su altı altyapısının korunması için NATO içerisinde bir "koordinasyon ofisi" kurulması talepleri olduğunu söyledi.

Scholz, "Boru hatları, telefon kabloları ve internet bağlantıları devletlerimiz için hayati önem taşımaktadır ve çok özel bir şekilde güvence altına alınmalıdır. En azından Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yapılan saldırılar, burada ne kadar büyük riskler olduğunu gösterdi." dedi.

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