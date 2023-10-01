Nükleer insanı yok ediyorsa zararlı bilimdir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mustafa Ödülü’nün bilim ve teknoloji alanında büyük bir misyon üstlendiğini dile getirdi.
İran’da bu yıl beşincisi düzenlenen “Mustafa Bilim ve Teknoloji Ödülü” açılış töreni, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılımıyla başladı. 29 Eylül Cuma akşamı İsfahan’da yeni hizmete açılan İsfahan International Convertion Center’da yapılan törene, 40 ülkeden 150 bilim insanı katıldı.
İran’ın “Doğu’nun Nobel’i” olarak nitelediği programda ödül alacak 5 kişiden biri de Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı ve Optik Kablosuz Haberleşme Mükemmeliyet Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Murat Uysal. Ödül töreni yarın.