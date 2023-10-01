Nükleer insanı yok ediyorsa zararlı bilimdir

“Dünyada nükleer savaş başlıkları gibi yeni bilimler, insanlığı yok etmek için çeşitli araçlar sağlayan şeyler, yalnızca bilimsel formülleri bilen ve insanlığa faydası olmayan bilgilere sahip, ilahi olmayan bilim adamlarının eliyle yaratılmıştır.”