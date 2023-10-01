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Dünya

Nükleer insanı yok ediyorsa zararlı bilimdir

İran’da bu yıl beşincisi düzenlenen “Mustafa Bilim ve Teknoloji Ödülü” açılış töreni, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin katılımıyla başladı. Reisi, nükleerin insanlığı yok etmek için kullanıldığı takdirde zararlı bir bilim olduğunu söyledi. 40 ülkeden 150 bilim insanının katıldığı törende, Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Uysal da ödül alacak 5 kişiden biri.

Sevda Dursun
04:00 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mustafa Ödülü’nün bilim ve teknoloji alanında büyük bir misyon üstlendiğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mustafa Ödülü’nün bilim ve teknoloji alanında büyük bir misyon üstlendiğini dile getirdi.

İran’da bu yıl beşincisi düzenlenen “Mustafa Bilim ve Teknoloji Ödülü” açılış töreni, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılımıyla başladı. 29 Eylül Cuma akşamı İsfahan’da yeni hizmete açılan İsfahan International Convertion Center’da yapılan törene, 40 ülkeden 150 bilim insanı katıldı.


İran’ın “Doğu’nun Nobel’i” olarak nitelediği programda ödül alacak 5 kişiden biri de Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı ve Optik Kablosuz Haberleşme Mükemmeliyet Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Murat Uysal. Ödül töreni yarın.



İNSANLIĞA HİZMET ETMELİ

Cumhurbaşkanı Reisi açılış konuşmasında, Peygamber Efendimiz’in bilimde etik konulara uymaya büyük önem verdiğini ifade etti. Bilimin ve bilginin insanlığa hizmet etmesi gerektiğini belirten Reisi, insanları yok etmek için kullanılan nükleer gibi bilimlerin, kötü bilim çerçevesinde değerlendirileceğini söyledi:
“Dünyada nükleer savaş başlıkları gibi yeni bilimler, insanlığı yok etmek için çeşitli araçlar sağlayan şeyler, yalnızca bilimsel formülleri bilen ve insanlığa faydası olmayan bilgilere sahip, ilahi olmayan bilim adamlarının eliyle yaratılmıştır.”

#İran
#Mustafa Bilim ve Teknoloji Ödülü
#nükleer
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