Obama'nın özel aşçısı gölette ölü bulundu

Eski ABD Başkanı Barrack Obama ve ailesinin aşçısı Tafari Campbell
ABD'nin 44. Başkanı Barrack Obama'nın aşçısı Tafari Campbell, ABD'nin Massachusetts eyaletinde ölü bulundu.
45 yaşındaki Campbell, Obama ailesinin evinin yakınındaki bir göle kürek sörfü yapmaya gitti ve bir süre sonra gözden kayboldu.
Yapılan aramalar sonucu iki gün Campbell'ın 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Tafari Campbell'ın can yeleği giymediği, kıyıdan 30 metre uzaklıkta olduğu ve cansız bedeninin suyun 2,4 metre altında sonar yardımıyla tespit edildiği belirtildi.
Obama ve ailesinin ise, Campbell'ın gölete gittiği gün evde olmadığı belirtildi.
Campbell, Obama çifti Beyaz Saray'dayken de aşçı yardımcısıydı.