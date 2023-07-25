Obama'nın özel aşçısı gölette ölü bulundu

"Tafari, hayatımızın bir parçasıydı ve aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Bugün Tafari'yi tanıyan ve seven herkese -özellikle de eşi Sherise ve ikiz çocukları Xavier ve Savin'e- gerçekten harika bir adamı kaybetmenin yasını tutarken katılıyoruz."