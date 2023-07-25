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Obama'nın özel aşçısı gölette ölü bulundu

Eski ABD Başkanı Barrack Obama ve ailesinin aşçısı Tafari Campbell'ın, Obama'nın malikanesinin yanındaki gölette ölü bulunduğu açıklandı. Obama çifti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tafari, hayatımızın bir parçasıydı ve aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Bugün Tafari'yi tanıyan ve seven herkese -özellikle de eşi Sherise ve ikiz çocukları Xavier ve Savin'e- gerçekten harika bir adamı kaybetmenin yasını tutarken katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

12:41 . 25/07/2023 Salı
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Eski ABD Başkanı Barrack Obama ve ailesinin aşçısı Tafari Campbell

Eski ABD Başkanı Barrack Obama ve ailesinin aşçısı Tafari Campbell

ABD'nin 44. Başkanı Barrack Obama'nın aşçısı Tafari Campbell, ABD'nin Massachusetts eyaletinde ölü bulundu.


45 yaşındaki Campbell, Obama ailesinin evinin yakınındaki bir göle kürek sörfü yapmaya gitti ve bir süre sonra gözden kayboldu.


Yapılan aramalar sonucu iki gün Campbell'ın 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.


Tafari Campbell'ın can yeleği giymediği, kıyıdan 30 metre uzaklıkta olduğu ve cansız bedeninin suyun 2,4 metre altında sonar yardımıyla tespit edildiği belirtildi.


Obama ve ailesinin ise, Campbell'ın gölete gittiği gün evde olmadığı belirtildi.


Obama çifti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Tafari, hayatımızın bir parçasıydı ve aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Bugün Tafari'yi tanıyan ve seven herkese -özellikle de eşi Sherise ve ikiz çocukları Xavier ve Savin'e- gerçekten harika bir adamı kaybetmenin yasını tutarken katılıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Campbell, Obama çifti Beyaz Saray'dayken de aşçı yardımcısıydı.




#Barrack Obama
#Tafari Campbell
#ABD
1 saat önce
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