Olena iyileşti Ukrayna’ya döndü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü haline gelen Olena Kurilo, Rus saldırısı sırasında yaralandığı Harkiv'e döndü. Rusya'nın hava saldırısı sırasında yaşadığı binaya roketin isabet etmesi sonucu yaralanan Kurilo, koşullar nasıl olursa olsun yurt dışında kalmak istemediğini, Ukrayna'ya geri dönmeye karar verdiğini söyledi. Kurilo, "Yaralanmamış olsaydım ülkemi asla terk etmezdim" diyerek tedavisi biter bitmez hemen eve dönüş bileti aldığını kaydetti. Polonya ve İngiltere'nin başkenti Londra'da göz ameliyatı olduğunu aktaran Kurilo, buna rağmen sağ gözündeki görüşün gittikçe azaldığını ifade etti. ABD'nin yardımlarına ilişkin Kurilo, "ABD'den yardım almayı dört gözle bekliyorduk ancak ne yazık ki olmadı. Avrupa bizim yanımızda. Sağ duyunun galip geleceğini ve bize kazanacağımız silahların verileceğini umuyoruz" dedi. Kurilo, uluslararası toplumdan gelen desteklerden dolayı müteşekkir olduğunu belirterek "Ancak şunu anlamalısınız ki Rusya bir şekilde bizi yenmeyi başarırsa, sırada siz olacaksınız" ifadelerini kullandı. AA foto muhabiri Wolgang Schwan'ın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde çektiği ve savaşın simgesi haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafı, dünya çapında sayısız medya kuruluşunun ilgisini çekmişti ve birçok ödüle layık görülmüştü.