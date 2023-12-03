Ölmesinler diye uzuvlar kesiliyor

Yıllardır abluka altında bulunan ve savaşın patlak verdiği 7 Ekim’den bu yana tam kuşatma altında olan Gazze’de gıda, su ve yakıt sıkıntısının yanında tıbbi malzemeler de tükeniyor. Gazze’de bombardımanda yaralanan yaklaşık 30 bin kişi ampütasyon ile karşı karşıya. Tıbbi ekipman yetersizliğinden dolayı yaralılara müdahale edilemiyor. Hayati tehlikeye yol açan komplikasyonları önlemek için ve platin eksikliğinden dolayı yaralıların uzuvları kesiliyor. İç ve dış kırıkları sabitlemek ve kemik yerine bağlantı oluşturmak için kullanılan platin, klips ve ateller tükendi.





KLİPSLERİ GETİRİN

İsrail bombardımanının başladığı 7 Ekim’de ilk yaralılara takılan klips ve ateller, doktorlar tarafından geri isteniyor. Bazı yaralılar klips ve atelleri doktorlara teslim ediyor. Doktorlar bunları yeni hastaların kırıklarını sabitlemede kullanıyor. Kemik yaralanmaları bireyin vücudunda büyük kemik kayıplarına yol açabiliyor. Çoğu kırık vakası da birden fazla cerrahi operasyon gerektiriyor. Ancak imkânsızlıklar sebebiyle operasyonlar tek seferle sınırlandırılıyor. Durumu ağır olup operasyon geçirmesi gerekenler de anestezi verilemeden ameliyat ediliyor.





CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI

7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 16 bine yaklaştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi tahliye için vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneler basıldı. Bu saldırılarda yüzlerce kişi öldü ya da yaralandı. Yaralılar yoğunluk nedeniyle acil servislerde ve ameliyathanelerin önünde yatıyor.





DSÖ’den acil yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’ye temel malzemelerin sevkiyatının acilen yeniden başlaması gerektiğini bildirdi. Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Gazze için paylaşımda bulundu. “Gazze’ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı ve en azından son ateşkes sırasında ulaşılan seviyelere getirilmeli, ancak bundan çok daha fazlası gerekiyor” diyen Ghebreyesus, Gazze’deki sivillerin korumaya, gıdaya, temiz suya, barınmaya, sanitasyona, ilaca ve daha fazlasına ihtiyacının olduğunu vurguladı. Yaralıların hayat kurtarıcı bakıma, sağlık çalışanlarının da hizmet vermek için korumaya ve malzemeye ihtiyacının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, şiddete son verilmesi, geri kalan rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye yönelik kuşatmanın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.



