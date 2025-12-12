Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

15:5312/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Şam Uluslararası Havalimanı
Şam Uluslararası Havalimanı

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen bazı uçuşların kötü hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle alternatif havaalanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu Halkla İlişkiler Direktörü Alaa Salal, konuya dair açıklama yaptı. Salal, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah bazı uçuşların Şam Uluslararası Havalimanı'ndan alternatif havaalanlarına yönlendirildiğini belirtti.


Direktör Salal, havaalanı çevresinde görüşü kısıtlayan yoğun sis oluştuğunu ve uçuşların iptal edildiğini aktardı.




#Havalimanı
#Şam
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 ÖTV’siz engelli araç alım şartları ve güncel limitleri açıklandı: Kimler ÖTV'siz araç alabilir?