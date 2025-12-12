Türkiye'den Suriye'ye kritik ziyaret: Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'den Şam'da

Orgeneral Metin Tokel Şam'da
Orgeneral Metin Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile Şam’da gerçekleştirilen temaslarda bir araya geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Metin Tokel
, 11 Aralık’ta Suriye’nin başkenti Şam’a resmi davet kapsamında ziyaret gerçekleştirdi. Tokel’in ziyareti, iki ülke arasındaki askeri temasların önemli bir adımı olarak değerlendirildi.
Savunma ve genelkurmay yetkilileriyle görüşme
Orgeneral Tokel, ziyareti sırasında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki askeri konuların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
