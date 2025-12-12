Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'den Suriye'ye kritik ziyaret: Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'den Şam'da

Türkiye'den Suriye'ye kritik ziyaret: Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'den Şam'da

15:3712/12/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Orgeneral Metin Tokel Şam'da
Orgeneral Metin Tokel Şam'da

Orgeneral Metin Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile Şam’da gerçekleştirilen temaslarda bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Metin Tokel
, 11 Aralık’ta Suriye’nin başkenti Şam’a resmi davet kapsamında ziyaret gerçekleştirdi. Tokel’in ziyareti, iki ülke arasındaki askeri temasların önemli bir adımı olarak değerlendirildi.


Savunma ve genelkurmay yetkilileriyle görüşme


Orgeneral Tokel, ziyareti sırasında Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki askeri konuların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.



#Suriye
#Metin Tokel
#Şam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM 496 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular devam ediyor mu?