Ankara’dan Şara’ya mesaj: Fırat’ın doğusu sizin

Türkiye, Suriye’de Şam Hükümeti'nin 10 Mart Mutabakatı kapsamında SDG'ye verdiği sürenin dolmasına az bir zaman kala hem Suriye Hükümeti hem de ABD ile diplomasi trafiğini arttırdı. Gelişmeleri yakından takip eden Ankara'nın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimiyle yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin, her alanda kendilerine yardım edeceğini dile getirdiği öğrenildi. Türkiye’nin, SDG’nin Şam ordusuna toplu entegrasyonuna karşı çıkan muhataplarına, “Entegrasyon olmazsa tek yol operasyondur. Operasyon yapılarsa biz de gereken desteği veririz. Zaten bölgedeki aşiretler de tepki vermeye başladılar" dediği öğrenildi.

KALKINMA FIRAT'IN DOĞUSUYLA MÜMKÜN

Türk yetkililer, Suriye merkezi hükümeti ile yaptıkları görüşmelerde Fırat'ın doğusuna yönelik mesajlar verdi. Ankara’nın muhataplarına, "Fırat’ın doğusu sizin dedik. Yavaş yavaş oranın da hâkimi olmanızın zamanı geldi" dediği belirtildi. Fırat'ın doğusundaki enerji kaynaklarının da Şam'a gelir olacağına dikkat çeken Türkiye, ekonomik kalkınmanın da Fırat'ın doğusunun alınmasıyla birlikte gerçekleşeceğine vurgu yaptı. Kalkınmanın sağlanmasıyla Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin de dönme ihtimali olduğu ifade edildi.

ABD’YE YPG’DEN VAZGEÇİN MESAJI

Türkiye'nin ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde de "Suriye'de YPG'den vazgeçin" mesajı verdiği öğrenildi. Ankara, ABD'ye DEAŞ'la mücadelede ortak hareket etmeyi teklif etti. ABD'ye, Suriye'de istikrar için, "Siz de elinizi taşın altına koyun. Bu meseleyi biran önce bitirelim" mesajı iletildi. Önümüzdeki günlerde ABD ile görüşmelerin artacağı belirtiliyor.







