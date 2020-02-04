Önce DEAŞ, şimdi Esed

El Bab Ulu Cami DEAŞ’ın bölgeyi işgali sırasında 2016’da terör örgütünce cephanelik olarak kullanıldı. Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı sırasında ise terör örgütü camiyi bu kez mevzi olarak kullanmış, terk ederken de büyük hasar vermişti.

15 MİLYON TL HARCANDI

Terör örgütünün kutsalları yok sayarak yerle bir ettiği camiyi harekat sonrası sağlanan güven ortamında Türkiye yeniden ayağa kaldırdı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri El Bab’da restorasyon projesi başlatarak, onarımı tamamladı. Yaklaşık 15 milyon lira harcanarak orijinaline uygun ve özgün nitelikleri korunarak yapılan restorasyon sonrasında tarihi cami kısa bir süre önce yeniden ibadete açıldı.

YAKININA BOMBA YAĞDI

24 Ocak’ta da ilk cuma namazı kılındı. Terör örgütü DEAŞ’ın yaptığı gibi cami bu kez rejimin önceki gün gerçekleştirdiği hava saldırısında tehlike atlattı. Bölgedeki kaynaklar atılan bombaların camin iki sokak altında bulunan bir alana düştüğünü açıkladı. Tarihi cami enkaz haline dönmekten kurtuldu ancak saldırı sırasında El Bab’da bulunan Şeyh Duşi Camisi hedef aldı.