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Önce Suriye şimdi Ukrayna: İkinci kez mülteci olduk

Rus işgali başlayınca 2,3 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bunların arasında bulunan Suriyeliler ise ikinci kez mülteci konumuna düştüler. Muhammed Hıdır: Çocuklarım Suriye’yi görmeden büyüdü. Şimdi doğdukları şehirden ayrıldılar. Ghassan Razuk: 2011 yılında savaştan kaçıp geldim. Odessa’da yaşıyorduk. Saldırılar şiddetlenince evimizi terk ettik. İrlanda’ya sığındık. İkinci kez mülteci olmak çok zor. Ahmet Khalil: Günlerdir yollardayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir trenden diğerine geçiyoruz. Suriye’deki gibi uzun ve acılı bir savaş olmaması için dua ediyorum.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Önce Suriye şimdi Ukrayna: İkinci kez mülteci olduk
Muhammed Hıdır ve ailesi

Ukrayna’da yaşanan insanlık dramı her geçen gün büyüyor. Rus saldırıları yüzünden ülkeyi terk edenlerin sayısı 2.3 milyonu aştı. Başka ülkeye geçmek zorunda kalan siviller arasında yer alan Suriyeliler, ikinci kez mülteci konumuna düştü. Onlardan biri olan Muhammed Hıdır, üniversite eğitimini Ukrayna’da tamamladıktan sonra ülkesinde savaş çıktığı için dönememiş. Ukrayna’da evlenip oraya yerleşmiş. İşini ve düzenini kuran üç çocuk babası Hıdır, bu kez vatanı olarak kabul ettiği Ukrayna’yı terk etmenin acısını yaşıyor.

Ghassan Razuk Suriye’nin ardından geldiği Ukrayna’da da mülteci oldu.
Ghassan Razuk Suriye’nin ardından geldiği Ukrayna’da da mülteci oldu.

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ÇOCUKLARIM SURİYE’Yİ GÖRMEDEN BÜYÜDÜ

  • Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra İrlanda’ya gelen Hıdır, “Barış ve özgürlük içinde yaşadığımız ülkeden koparıldık. Çocuklarım Suriye’yi hiç görmeden büyüdü. Şimdi doğdukları şehirden ayrıldılar. Bu ayrılığın uzun sürmemesini diliyorum” dedi.

Muhammed Hıdır
Muhammed Hıdır

AYNI KABUSLARI YAŞIYORUM

2011 yılında Suriye’den kaçıp Ukrayna’ya gelen Ghassan Razuk yaşadıklarını “Aynı kabusu yaşıyorum” sözleriyle tanımlıyor. İkinci kez mülteci olmanın çok zor olduğunu dile getiren Razuk şunları kaydetti: “2011 yılında savaştan kaçıp geldim. Buraya yerleştim, bir iş buldum. Ülkemdeki savaş uzayınca İdlib’e geri dönme umutlarım tükendi. Ailemiz dünyanın dört bir yanına dağıldı. Bende burada evlendim. Eşim Ukraynalı, Odessa’da yaşıyorduk. Fakat saldırılar şiddetlenince evimizi terk ettik. Almanya’da kalamadık. Orada çok fazla mülteci vardı. Arkadaşlarımız İrlanda’ya gelmişti ve biz de eşimle beraber İrlanda’ya sığındık. Bekleyişimiz sürüyor, ikinci kez mülteci olmak çok zor. Aynı kabusları yeniden yaşıyorum.”

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GÜNLERDİR YOLLARDAYIZ, NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

  • Halepli, Ahmet Khalil ülkesindeki savaştan bu yana Ukrayna’da yaşıyor. Dört çocuğu ve Ukraynalı eşiyle bir bilinmeze gittiklerini ifade eden Khalil şunları söyledi: “Annem ve kardeşlerim Halep’teki yıkımdan sonra Türkiye’ye sığındılar. Ben onlara para gönderip, geçimlerini sağlıyordum. Ukrayna artık benim ikinci vatanım oldu. Savaşın ortasında kaldık ve canımızı zor kurtardık. Günlerdir yollardayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir trenden diğerine geçiyoruz. Suriye’deki gibi uzun ve acılı bir savaş olmaması için dua ediyorum. Suriye ve Ukrayna halkı barış içinde güvenli yaşamayı hak ediyor.”

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