Gazze’de 2,5 ayda çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinliyi katledip “Kendimizi savunuyoruz” diye dünyanın aklıyla alay eden işgalci İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi’nde beyaz bayraklarla yardım dileyen kendi vatandaşlarını öldürmesine dair detaylar ortaya çıktı. 28 yaşındaki Yotam Haim, 22 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz’in “yanlışlıkla” öldürülmesi ülkede özellikle esir ailelerinin isyan etmesine sebep olurken, işgalci ordudan yayınlanan özür mesajı da ailelerin tepkisini dindirmedi. Yetkililerin ve ailelerin yaptığı açıklamalarla olayın göz göre göre gerçekleştiği ortaya çıktı. İsrail istihbarat kaynakları ise esirlerin en büyük öncelikleri olmadığını açıkça ifade etti.

Önce yaraladı, sonra öldürdü

İsrail ordusu tarafından yapılan soruşturmada üç esirin, yemek artıklarını kullanarak yardım isteyen pankartlar yazdığı belirtildi. Ortaya çıkan görüntülerde de esirlerin beyaz kumaşlara “SOS” ve “3 rehineyiz” yazdığı görülüyor.

Yaralı esiri de vurdular

Ancak buna rağmen ellerinde pankartla üstleri çıplak olarak dışarı çıkan rehineleri fark eden bir İsrail askerinin onlara ateş açarak ikisini öldürdüğü, son esiri de yaraladığı belirtildi. Üçüncü rehinenin İbranice “İmdat” diye bağırmasıyla komutanları askerlere ateşi kesmelerini emretti. Ancak yaralı esir tekrar binadan çıktığında, yakınlardaki bir binada bulunan başka bir İsrail askerinin onu vurarak öldürdüğü kaydedildi.

Kim olduklarını biliyorlardı

Öldürülen Alon Shamriz’in babası Avi Shamriz, oğlunu öldüren askerin ona ateş ederken ne yaptığını bildiğini belirterek oğlunun kasten öldürüldüğünü ifade etti. İsrail medyasına konuşan Shamriz, “Şu açık ki, (ateş eden asker) kiminle karşı karşıya olduğunu biliyordu” ifadelerini kullandı. Alon Shamriz’in kardeşi Ido da cenazede “Seni yüzüstü bırakanlar, doğru yaptığın her şeye rağmen bir de seni öldürdü” şeklinde konuşmuştu.

Korktuğu için yaklaşamamış

İşgalci ordunun incelemesinde esirlerin Filistinli direnişçilerin elinden kaçtıkları ya da direnişçiler tarafından bırakıldığının tahmin edildiği kaydedildi. Esirlerin öldürüldüğü yerin yakınındaki başka bir binanın çarşamba günü askerler tarafından keşfedildiği açıklanırken, buna rağmen İsrail güçlerinin Filistinli direnişçiler tarafından hazırlanmış patlayıcılarla son günlerde çok fazla kayıp verdiği için bu istihbarata temkinli yaklaştığı vurgulandı. Olaydan sonra işgalci ordunun benzer olayların yaşanmaması için askerlere yeni protokoller gönderdiği de açıklandı.

Esir güvenliği ikinci planda

Öte yandan Tel Aviv merkezli “+972” isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı ve istihbarat kaynaklarına dayandırdığı araştırmasına göre ise İsrail ordusu, Gazze’de İsrailli esirlerin nerede tutulduğu veya güvenliklerine ilişkin önlemler konusunda çok az istihbaratla “acımasız” saldırılar gerçekleştirdi. Buna göre İsrail, Gazze savaşının başlangıcından bu yana “İsrailli esirlerin güvenliğini sağlama hedefini, işgal altındaki topraklarda daha büyük askeri ve siyasi amaçlar uğruna” ikinci plana attı. İstihbarat kaynakları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ilk aşamasındaki yoğun bombardımanların, esirlerin nerede tutulduğuna dair net bilgi olmadan gerçekleştirildiğini

doğruladı.

241 saniye trafiği durdurdular

İşgalci hükümetin İsrailli esirleri kurtarma konusundaki isteksizliği ve üç rehinenin İsrail güçlerince öldürülmesine karşı öfkeli İsraillilerin protestoları da devam ediyor. Pazar günü bazı esir aileleri açlık grevine başlarken, Tel Aviv’deki yaptıkları gösteride de trafiği İsrailli esirlerin sayısına atfen 241 saniye boyunca durdurdular. Savunma Bakanlığı yakınlarında düzenlenen gösteride yakınlarının serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulunan esir aileleri, Netanyahu hükümetinin Filistinli direnişçilerle yeni bir esir takası anlaşmasını istiyor.







