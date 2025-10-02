Öncelik akan kanın durması

Trump’ın 20 maddelik “Gazze Ateşkes Planı” tartışılmaya devam ediyor. Eleştirilere cevap veren Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Al-Sani, Gazze’de önceliğin akan kanın durması ve insani yardımın sağlanması olduğunu söyledi. Al-Sani, “Hamas teklifi inceliyor. Plandaki muğlak noktaların müzakere edilmesi gerekir. BM Güvenlik Konseyi burada rol oynayabilir” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de Ateşkes Planı tartışılmaya devam ediyor. Planın muğlak yapısına yönelik eleştirier olsa da, Gazze'de akan kanın durması ve yeniden inşa sürecinin başlaması gündemin ana maddesi. arabulucu ülkelerden Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Trump planının içeriği ve gelen eleştirilere ilişkin El Cezire kanalına bir röportaj verdi Katar Başbakanı, Gazze ateşkes planının, arabulucuların belirlediği en önemli hedefleri karşıladığının altını çizdi. Başbakan Al Sani, planın Filistinlilerin öldürülmesinin ve yerlerinden edilmesinin durdurulmasını amaçladığını belirterek, tarafları savaşın sona erdirilmesi için “momentumu” yakalamaya çağırdı.
Üç Hususta Tam Mutabakat Var
Başbakan Al Sani, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun onaylamasının ardından Hamas müzakere heyetine iletilen planın “uygulama ve pratik zorlukları” olmasına rağmen, en acil öncelik olan Gazze’de dökülen kanı durdurma şartını karşıladığını belirtti. “Her kesim savaşın durdurulması, zorla göçün engellenmesi ve İsrail ordusunun tamamen geri çekilmesi konusunda mutabık kaldı” diyen Katar Başbakanı, Gazze’deki ana sorumluluğun Filistinlilere ait olduğunuda vurguladı.
Muğlak maddeler müzakere edilmeli
Planın önemli maddeleri arasında İsrail’in esirlerini 72 saat içinde serbest bırakması, ardından yaklaşık 2 bin Filistinli tutuklunun serbest bırakılması bulunuyor. Hamas ise yönetimi bırakacak, silahsızlanacak ve üyelerine af sağlanacak. Geçici olarak uluslararası bir güç bölge güvenliğini sağlayacak ve Filistinli polislerin eğitimi yapılacak. Ancak İsrail’in çekilme süreci ve Filistin yönetiminin geleceği gibi kritik konular henüz net değil. Plan, İsrail’in “güvenlik çevresi” oluşturma hakkını belirsiz bir şekilde tanıyor. Katar Başbakanı, bu konuların hem Filistin hem İsrail taraflarıyla müzakere edilmesi gerektiğini ve uluslararası topluma, özellikle BM Güvenlik Konseyi’ne düşen görevler olduğunu belirtti.
SALDIRILAR SONA ERECEK VE İNSANİ YARDIM YAPILACAK
20 maddelik plan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Türkiye ve Endonezya gibi birçok Arap ve Müslüman ülke tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Plan, kabul edilmesi halinde Gazze’deki saldırıların sona ereceğini ve tam kapsamlı insani yardımların bölgeye girişine izin verileceğini öngörüyor. Katar, Hamas’ın planı “sorumlu bir şekilde değerlendirdiğini” açıklarken, Hamas henüz resmi yanıt vermedi. Trump ise Hamas’a üç-dört gün süre tanıdığını ve kabul etmezlerse ağır bedel ödeyecekleri tehdidinde bulundu. Bu tavır, planın “bir teklif değil, bir ültimatom” olduğu yorumlarına yol açtı. Öte yandan El Arabiya'nın haberine göre, Hamas'ın, Katarlı ve Mısırlı arabuluculardan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planının bazı maddelerinin açıklığa kavuşturmalarını istediği belirtildi.
Doha'ya Trump garantisi
- ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesine imza attı. Katar'a yönelik dış saldırıların devam eden tehditleri hatırlatılan kararnamede, "ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır" ifadelerine yer verildi. Kararnamede, ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği de belirtildi. Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'un, "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulandı.