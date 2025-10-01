Katar’a Gazze ziyareti

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Trump’ın Gazze planıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere dün Katar’a gitti. Temaslarla ilgili bilgi veren Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, “Katar, Mısır ve Türkiye’nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eş güdümlü şekilde yürütülecektir” dedi.
Türkiye, terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımının sona ermesi için çalışmalarını sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere dün Katar’a gitti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır’ın arabuluculuğunda devam eden müzakereler kapsamında, Trump’ın gündeme getirdiği plan üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.
EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMA
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında, Gazze’de ateşkes ve Trump’ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere Türkiye’nin de katılacağını belirtti. Ensari, “Katar, Mısır ve Türkiye’nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eş güdümlü şekilde yürütülecektir” ifadelerini kullandı.