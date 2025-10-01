Katar’a Gazze ziyareti

Türkiye, terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımının sona ermesi için çalışmalarını sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere dün Katar’a gitti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır’ın arabuluculuğunda devam eden müzakereler kapsamında, Trump’ın gündeme getirdiği plan üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.