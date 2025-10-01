ABD Başkanı Donald Trump’ın öne sürdüğü 20 maddelik Gazze planına göre, taraflar arasında yeni bir barış süreci başlatılacak. Her iki taraf da öneriyi kabul ederse, saldırılar sona erecek. Plan kapsamında İsrail, Gazze'yi işgal ve ilhak etmeyecek, Filistinliler de Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak. Filistin, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladı. Trump, Washington'da açıkladığı Gazze için 20 maddelik barış planına ilişkin Hamas'ın yanıt vermek için 3-4 günü olduğunu söyledi. Peki Hamas Trump'ın Gazze planını kabul etti mi? Hamas'tan, yeni plana ilişkin hangi açıklama geldi?

1 /5 ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı plana göre, Filistinliler Gazze’den çıkarılmayacak, İsrail ise Gazze topraklarını kendi egemenliği altına almayacak. Bölgeye acil insani yardım ulaştırılacak ve bu yardımlar Birleşmiş Milletler ile Kızılay koordinasyonunda halka dağıtılacak. Donald Trump, Hamas'ın cevabı beklenen barış planı hakkında yaptığı açıklamada, "Hamas'ın 20 maddelik Gazze planına yanıt vermek için 3-4 günü var. Anlaşmayı reddederse İsrail gerekli adımları atacaktır" dedi. Peki Trump'ın Gazze planı nedir? Hamas Trump'ın Gazze planını kabul etti mi?

2 /5 Trump'ın Gazze planı nedir? Filistinliler Gazze'yi terketmeye zorlanmayacak. İsrail Gazze'yi ilhak etmeyecek. Gazze Şeridi'ne derhal tam yardım gönderilecek; yardım Birleşmiş Milletler ve Kızılay aracılığıyla ulaştırılacak. Gazze'ye geçici uluslararası güç konuşlandırılacak. Bu yapı; ABD, Arap devletleri ve uluslararası ortaklardan oluşacak. Hamas rehineleri teslim edecek. İsrail de bin 700 esir ve 250 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

3 /5 Trump ekonomik kalkınma planı oluşturulacaklarını açıkladı. Gazze'de kamu hizmetleri ve belediyelerin günlük işleyişinden, teknokratlardan oluşturulacak geçiş komitesi sorumlu olacak. Bu komite, Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan oluşacak. Yeni bir uluslararası geçiş organı olan "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek ve gözetlenecek. Barış Kurulu'nun başkanlığını Donald Trump üstlenecek. Komitenin üyeleri arasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de olması öngörülüyor.

4 /5 Hamas Trump'ın Gazze planını kabul etti mi? Netanyahu, Trump'ın planını kabul ettiğini açıkladı. Hamas ise "Gazze barış planı ile ilgili yazılı bir bildirim almadık" açıklamasını yaptı. Hamas'a göre, plan İsrail'in vizyonuna daha yakın.