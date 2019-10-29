Operasyon inandırıcı değil Dünya ABD’nin Bağdadi operasyonunu tartışıyor. Washington ve ABD medyasının verdiği bilgilerin çelişkili olması dikkat çekiyor. Eski istihbaratçı ve komutanlar da karanlık noktalara dikkat çekti: Ölüm haberine de öldürüldüğüne de inanmıyorum. ABD Bağdadi’yi tünelde sıkıştırdığını iddia ediyor, O zaman son görüntüleri yayınlasınlar.

Talha Menteş Aybike Eroğlu 29 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak