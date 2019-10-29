Dünya Operasyon inandırıcı değil
AMERİKA

Operasyon inandırıcı değil

Dünya ABD’nin Bağdadi operasyonunu tartışıyor. Washington ve ABD medyasının verdiği bilgilerin çelişkili olması dikkat çekiyor. Eski istihbaratçı ve komutanlar da karanlık noktalara dikkat çekti: Ölüm haberine de öldürüldüğüne de inanmıyorum. ABD Bağdadi’yi tünelde sıkıştırdığını iddia ediyor, O zaman son görüntüleri yayınlasınlar.

Talha Menteş Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Ebubekir El Bağdadi
Ebubekir El Bağdadi

DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürülmesinde dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor . Yeni Şafak’a konuşan eski istihbaratçı ve komutanlar karanlık noktalara dikkat çekti. Emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, “Ölüm haberine de öldürüldüğüne de inanmıyorum. ABD Bağdadi’yi tünelde sıkıştırdığını iddia ediyor, O zaman son görüntüleri yayınlasınlar” dedi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANMIYORUM

  • Emekli Albay Mithat Işık ise “Özel operasyon yapmış biri olarak, Bağdadi’nin öldürülmesi bana inandırıcı gelmedi. Bu gibi operasyonlarda inandırıcı olmak için kanıt koymanız gerekiyor. Burada hiç kanıt yok” ifadelerini kullandı. Bomba uzmanı bir emniyet yetkilisi ise, “Bombalı saldırı eylemlerinde basıncın etkisiyle çevrede bulunan şahısları, uzakta bulunanlar da dahil olmak üzere fırlatıp atar. Üçüncü yakın dairede ise adamların uzuvlarını kopararak yakar. Bugüne kadar incelediğimiz bombalı eylemlerin tamamında saldırıyı gerçekleştirenlerin kafaları hep sapasağlam duruyordu. Bağdadi’nin kafasının bulunarak gerekli incelemeler yapılmalı” diye konuştu.

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