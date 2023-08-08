İşgal altındaki Filistin topraklarında, yasa dışı yerleşimci işgal birimlerinden, Filistinlileri hedef alan saldırılarının organize bir şekilde terör örgütü yapısına sahip olduğu İsrail medyası tarafından itiraf edildi. İsrail’in Haaretz gazetesi dün yayınladığı başyazıda, yıllar süren yok sayma sürecinden sonra artık İsrail’de ve dünyada çok daha fazla insanın “Yahudi terörünü” kabul ettiğini söyledi. Gazetenin, “Organize Yahudi terörü var. Hükümet içinde işbirlikçileri bulunuyor” başlıklı başyazısında, geçen cuma günü Burka isimli Filistin köyünde 19 yaşındaki bir Filistinlinin yerleşimciler tarafından öldürülmesinin organize bir terör grubunun saldırısının son halkası olduğu belirtilerek, cumartesi günü tutuklanan cinayet zanlısının siyasi bağlantılarına işaret edildi.

Organize ve planlı yapı

Haaretz gazetesinin, Filistinlileri hedef alan saldırıların “yalnız kurt” eylemi olarak görülemeyeceğini belirten yazısında, organize, geniş ağa ve amaca sahip Yahudi terörünün eylemlerden sorumlu olduğu kaydedildi. Gazete Yahudi teröristler olduğu gibi, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi terör örgütleri ve hücreleri bulunduğunu kaydederek, bu yapıların siyasi kanadının da olduğuna işaret etti.

Terör yapısının siyasi kanadı

Cuma günü öldürülen Filistinli gencin katil zanlılarından birinin Otzma Yahudit Partisi milletvekilinin eski sözcüsü çıkmasının bir rastlantı olmadığı belirtilen yazıda, İsrail hükümetinde Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Itamar Ben-Gvir’in kabarık bir suç siciline sahip olduğu da hatırlatıldı. Ben-Gvir gibi isimlerin “Organize Yahudi Terörü”ne İsrail hükümeti içinden yasal koruma, yerleşimleri yasallaştırma, fon sağlama ve ideolojilerini yayma gibi desteklerin sağlandığını belirtti. Ayrıca “normal bir ülkede Batı Şeria’daki bu suç organizasyonunun ve iş birlikçilerinin terör örgütü ilan edilip buna göre muamele göreceği, ancak Netanyahu’nun İsrail’inde teröristlerin bakanlık koltuğunda oturan kişiler tarafından korunduğuna” dikkat çekildi.

Eski yöneticilerin uyarıları

Yazıda İsrail güvenlik birimlerde üst düzey görev yapmış isimlerin daha önce “Yahudi terörü” hakkında uyarılarda bulunduğu da hatırlatıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant başta olmak üzere şu an muhalefette bulunan, Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın “tehlikeli Yahudi terörizminin gözlerimiz önünde gelişimine şahit oluyoruz” sözlerine işaret edildi. Gazete, genelde İsrail saldırılarını görmezden gelen ABD’nin dahi, son yaşanan bir cinayeti kınayarak “İsrailli aşırılıkçı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi” olarak nitelendirdiği hatırlatıldı. İsrail İşçi Partisi lideri Merav Michaeli’nin Ben-Gvir’in açıkça terörizmi desteklediğini ve eğer bir Arap milletvekili onun yaptığını yapsaydı partisinin yasaklanmış olacağına ilişkin sözleri de yine hatırlatıldı.

Katil, bakanın sözcüsü çıktı

4 Ağustos’ta işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah’ta, Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan ateş açılarak öldürülmüştü. İsrail polisi, olayın ardından gözaltına alınan 2 kişiden birinin Elisha Yared olduğunu açıkladı. Yared’in, koalisyon hükümetinde yer alan ve Ben-Gvir’in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi’nden Milletvekili Limor Son Har-Melech’in yakın zamana kadar sözcülüğünü yaptığı ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in izleme listesinde olduğu belirtildi.

Katillere kahraman dedi

Pazar günü açıklama yapan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 19 yaşındaki Filistinli gencin katillerini överek “kahraman” ilan etti. Filistinlilere karşı yaptığı ırkçı açıklamalarla tanınan Ben-Gvir, katiller yerine Yahudi yerleşimcilere taş atan Filistinlilerin kınanması gerektiğini belirtti. Aşırı sağcı bakan, “Kendisini ve diğerlerini Filistinliler tarafından öldürülmekten koruyan bir Yahudi, bir katil değil, bir kahramandır ve benim bütün desteğime sahiptir” şeklinde konuştu.

Bedevilerden zorunlu göç

Öte yandan terörist Yahudi yerleşimcilerin saldırıları, bölgede demografik değişimlere de neden oluyor. Ramallah şehrinin doğusunda yaşayan toplamda 40 kişilik 6 Filistinli bedevi aile, yerleşimci teröristlerin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Ailelerin yine Ramallah’ın başka bir bölgesine göç ettiği belirtilirken, “yerleşimcilerin terörü ve tekrarlanan saldırılar” sebebiyle göçlerde artış yaşandığını vurgulandı.

Tel-Aviv’de tabutlu yürüyüş

İsrail vatandaşı Filistinliler arasında artan suç oranı ve cinayetlerdeki artış konusunda "hükümetin kayıtsızlığına" karşı başkent Tel Aviv'de tabutlarla protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Habima Meydanı'nda İsrail vatandaşı Filistinli ve İsrailli binlerce kişi, yılbaşından bu yana Arap toplumunda silahlı suçların artması ve toplam 141 Filistinlinin cinayete kurban gitmesini protesto etmek için kefeni temsil eden beyaz kıyafetlerle toplandı. Slogan atmayan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i eleştiren pankartlar ve "Ben-Gvir eline kanımız bulaştı", "Hayat kısa ama bizimki daha kısa", "Sorumluluk ortak" yazılı dövizler taşıdı.

Batı Şeria'da 3 Filistinliye infaz

İsrail güçleri, Cenin kenti yakınlarındaki Arraba beldesinde bir araca ateş açarak, 3 Filistinliyi şehit etti. İsrail ordusu, öldürülen Filistinlilerin saldırı hazırlığında olduğu ve arabada bir otomatik tüfek bulunduğunu iddia etti. Filistin medyasında ise İsrail askerlerinin öldürülen Filistinlilerin naaşlarını ve aracı alıkoyduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sivil araçlardan inen İsrail askerlerinin bir araca yoğun şekilde ateş açtığı görüldü.







