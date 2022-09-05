Pakistan felaketin faturasını karbon salınımında zirvede olan devletlere kesti: İklimi bozdunuz tazminat ödeyin

 Ölü sayısının bin 250’yi aştığı Pakistan’da camiler de yerle bir oldu. Halk yıkılan camilerin yanında böyle saf tuttu…

Sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Pakistan’da İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rahman, sera gazı emisyonlarının büyük kısmından sorumlu olan zengin ülkelerin, küresel ısınmanın yükünü çeken gelişmekte olan ülkelere tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. 14 Haziran’da başlayan muson yağmurları nedeniyle Pakistan’da Kolorado eyaleti büyüklüğünde bir alan sular altında kaldı. 200’den fazla köprü yıkılırken, 1 milyon 172 bin 549 evin hasar gördü, 733 bin 488 çiftlik hayvanı telef oldu. Yaklaşık 34 milyon kişinin etkilendiği yağışlar nedeniyle en az 1265 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı. İngiliz The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Rahman, söz konusu felaketin müsebbibinin gelişmiş ülkeler olduğunu ifade etti.

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Sherry Rahman

SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Gelişmiş ülkelerin küresel ısınmanın etkililerini azaltmak için taahhüt ettikleri emisyon azaltma hedeflerine uymadığını vurgulayan Rahman, bu sorumsuzluğun bedelini Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin ödediğini belirtti. Küresel ısınmanın küresel ve varoluşsal bir kriz olduğunu belirten Bakan, “Pakistan’ın küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımında katkı payı yüzde 1’den daha az. Hepimiz uluslararası forumlarda verilen sözlerin yerine getirilmediğini biliyoruz” dedi.

BEDELİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖDÜYOR

Dünyanın karbon salınımına en az sebebiyet veren ülkelerinin, yaşanan felaketler sonucu en büyük kaybı ve hasarı göğüslediğini belirten Rahman, “Küresel ölçekte kuzey ve güney ülkeleri arasında yapılan pazarlığın işe yaramadığını görüyoruz” dedi. Pakistanlı siyasetçi, net kârı bir çok ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’ndan büyük olan şirketlerin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

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TARİHİ ADALETSİZLİK VAR

İklim değişikliğinin tüm yükünü gelişmekte olan ülkelerin sırtına yüklenmemesi gerektiğini belirten Rahman, “Tarihi adaletsizliği fark etmemiz gerekiyor. Bir iklim denklemimiz olmalı. Böylelikle orantısız karbon tüketiminin tüm yükü, ekvatoral bölgede altyapıları gelişmemiş olan ülkelere yüklenmez” dedi. Kurtarma operasyonları ve yeniden inşa için eldeki imkanların sınırlı olduğuna dikkat çeken Bakan, zengin ülkelerin sorumluluk alması gerektiği çağrısında bulundu.

COP26’da verilen sözler unutuldu

İskoçya’nın Glasgow kentinde Kasım 2021’de gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) ülkeler, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşmayı imzalamıştı. Anlaşmada, kömürün aşamalı olarak azaltılması taahhüdü, emisyon azaltma planlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliği ile mücadele amacıyla daha fazla finansal destek gibi önemli kararlar bulunuyordu. Ukrayna savaşının patlak vermesi sonrası enerji krizine boğuşan gelişmiş devletler, kömür tüketiminde azaltma ve nükleer santralleri kapatma gibi taahhütlerinden caydı.

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Selin Pakistan’a maliyeti 12 milyar dolar

Pakistan’da sel felaketinin neden olduğu mali kayıp netleşmeye başladı. Ulusal basındaki haberlerde yetkililer, sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10 ilâ 12,5 milyar dolar civarında olduğunu tahmin etti. mevcut mali yılda yüzde 5 büyüme hedefi koyan Pakistan’ın bu oranı yüzde 2’ye çekeceği belirtilirken, selin etkili olduğu 118 bölgede yaşayan nüfusun yüzde 37’sinin yoksulluğun altına itildiği vurgulandı.

GÜNDEM Pakistan için yardım seferberliği