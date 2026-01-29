Yeni Şafak
Pakistan ve Bangladeş arasında 14 yıl sonra ilk: Güvenlik gerekçesiyle askıya alınmıştı

21:5829/01/2026, Perşembe
AA
Bangladeş ve Pakistan arasındaki uçuşlar tekrardan başladı
Pakistan ve Bangladeş arasında eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid döneminde "güvenlik" gerekçesiyle askıya alınan uçuşlar, 14 yıl aranın ardından yeniden başlatıldı. Uzun aradan sonra yapılan ilk uçuş, Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na gerçekleşti.

Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıllık aranın ardından yeniden başlatıldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Biman Bangladesh Airlines hava yolu şirketinin BG-341 sefer sayılı uçağı, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 20.00'de yola çıktı.

Yerel saatle 23.00'te Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na varan uçak, Bangladeş ile Pakistan arasında 14 yıl aranın ardından düzenlenen ilk direkt uçuş olarak kayıtlara geçti.

Toplam 150 kişinin seyahat ettiği uçuş, Pakistan ve Bangladeşli yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Biman Bangladesh Airlines, gece yarısı Karaçi-Dakka hattında dönüş uçuşu da yapacak.

İki ülke arasındaki direkt uçuşlar, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid döneminde
"güvenlik"
gerekçesiyle askıya alınmıştı.


#Bangladeş
#Dakka
#pakistan
