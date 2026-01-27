Yeni Şafak
Macaristan'dan 'müdahale girişimi' adımı: Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın seçim sonuçlarını etkileme girişimine ilişkin Budapeşte Büyükelçisi Fedir Shandor'u Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirtti. Szijjarto, Macaristan'daki seçimlere herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

Macaristan, Ukrayna'nın
"ülkedeki seçim sürecine müdahale etme girişimleri"
gerekçesiyle Budapeşte Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Szijjarto, Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi Fedir Shandor'u Bakanlığa çağırdıklarını belirterek, Kiev'in, Macaristan'daki seçim sonuçlarını etkileme ve Tisza Partisi lehine seçim sürecine müdahale etme girişimlerinde bulunduğunu öne sürdü.


"Müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz"

Macaristan'daki seçimlere herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Szijjarto,
"Son haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenski) ve hükümeti, açık, utanmaz ve agresif bir müdahale kampanyası yürütüyor. Amaçları belli; seçimleri Tisza Partisi lehine etkilemek."
ifadelerini kullandı.

Szijjarto, ülkenin geleceğini sadece Macarların belirleyebileceğine işaret ederek, bu kararın Brüksel'de veya Kiev'de değil Macaristan'da alınacağına dikkati çekti.

Kiev, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkmasından ötürü Budapeşte yönetimini eleştiriyor.

Macaristan yönetimi de bu açıklamalar sebebiyle Ukrayna'yı Nisan 2026'da düzenlenecek genel seçimlere karışmakla suçluyor.



