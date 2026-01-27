Macaristan'dan 'müdahale girişimi' adımı: Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, X platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Son haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenski) ve hükümeti, açık, utanmaz ve agresif bir müdahale kampanyası yürütüyor. Amaçları belli; seçimleri Tisza Partisi lehine etkilemek."

"Son haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenski) ve hükümeti, açık, utanmaz ve agresif bir müdahale kampanyası yürütüyor. Amaçları belli; seçimleri Tisza Partisi lehine etkilemek."

Macaristan'daki seçimlere herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Szijjarto,

Macaristan'daki seçimlere herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Szijjarto,

Szijjarto, ülkenin geleceğini sadece Macarların belirleyebileceğine işaret ederek, bu kararın Brüksel'de veya Kiev'de değil Macaristan'da alınacağına dikkati çekti.