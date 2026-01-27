Yeni Şafak
ABD'nin Ankara Büyükelçisi IKBY Başbakanı Barzani ile Suriye'deki durumu görüştü

00:35 27/01/2026, Salı
AA
Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesud Barzani
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştüğünü aktardı. Barrack, yaptığı paylaşımda "Irak konusunda ise ABD'nin tutumu net bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesud Barzani ile telefonda Suriye'deki durumu görüştüğünü belirtti.

Barrack, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Görüşmede, Suriye'deki durum, ateşkesin korunmasının önemi ve özellikle Kobani'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılmasının ele alındığını kaydeden Barrack,
"Irak konusunda ise ABD'nin tutumu net bir şekilde sürüyor: İran tarafından kurulan bir hükümet, ne Irak ve Suriye'nin daha parlak bir geleceğe yönelik hedefleri için ne de ABD ile etkili bir ortaklık için başarılı olur."
ifadelerini kullandı.


