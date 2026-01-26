Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Irak Meclisi yarın Cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

Irak Meclisi yarın Cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

18:2926/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Irak Meclisi
Irak Meclisi

Irak Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni cumhurbaşkanı seçimi yarın yapılacak oturumda seçilecek. 19 aday arasında Kürdistan Demokrat Partisi üyesi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Yurtseverler Birliği üyesi Nizar Amedi bulunuyor.

Irak Meclisi’nde yarın yeni Cumhurbaşkanını seçmek için oturum düzenleneceği bildirildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın yapılacak oturumda yarışacak 19 aday arasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Nizar Amedi bulunuyor.

Irak’ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre Cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi KYB’li üyeler yürütmüştü.


Irak’ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu.

Yarın Meclis'te seçilmesi beklenen Cumhurbaşkanının en geç 15 gün içerisinde Maliki’ye hükümeti kurma görevini vermesi gerekiyor.




#Irak
#Cumhurbaşkanı
#Seçim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor: Değerli metallerde sıradaki seviye neresi? Altın mı gümüş mü öne çıkıyor? Uzmanlardan tahminler