Irak Meclisi yarın Cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

Irak Meclisi’nde yarın yeni Cumhurbaşkanını seçmek için oturum düzenleneceği bildirildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın yapılacak oturumda yarışacak 19 aday arasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Nizar Amedi bulunuyor.

Irak’ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre Cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi KYB’li üyeler yürütmüştü.





Irak’ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu.

Yarın Meclis'te seçilmesi beklenen Cumhurbaşkanının en geç 15 gün içerisinde Maliki’ye hükümeti kurma görevini vermesi gerekiyor.











