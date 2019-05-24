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Dünya Pakistanda cuma namazında bombalı saldırı 2 ölü
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ASYA

Pakistan'da cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 2 ölü 15'den fazla yaralı

Pakistan'da cuma namazında bombalı saldırı: 2 ölü

Pakistan'da bir caminin içinde cuma namazı sırasında bombalı saldırı yaşandı. Kuetta kentindeki Rehmania Camisi içinde yaşanan patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü, 3'ü ağır en az 15 kişinin ise yaralandığı belirtilirken, namaz esnasında içeride en az 40 kişinin olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Kuetta kentindeki Rehmania Cami.
Kuetta kentindeki Rehmania Cami.

Pakistan'da bir caminin içinde cuma namazı sırasında yaşanan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, iki kişi öldü, 3'ü ağır en az 15 kişi de yaralandı.

  • Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın Peştunabad bölgesinde yaşanan olayla ilgili yerel medyaya hastane ve polis kaynaklarından yansıyan bilgiye göre, patlama namaz sırasında caminin içinde gerçekleşti.

Rehmania Camisi içinde yaşanan patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü, 3'ü ağır en az 15 kişinin ise yaralandığı belirtilirken, namaz esnasında içeride en az 40 kişinin olduğu ifade edildi.

Saldırıyı sosyal medyada paylaştığı mesajla kınayan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, "Kuetta'da kötü güçler tarafından yapılan başka bir kötülük daha. Ramazanda bile camide ibadet eden masumları hedef aldılar. Bu güçlerin ibadet eden masum sivilleri hedef alması son derece acı verici. Bu güçlere karşı kararlılığımız bu korkak saldırıyla sarsılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan dördüncü saldırı

Basına açıklama yapan Belucistan Eyalet Başbakanı Jam Kamal Han Alyani ise saldırıyı kınayarak, "Bu mübarek ayda ve günde ibadet eden masumları hedef alanlar en ağır cezaları hakediyor" dedi.

Saldırıyı üstlenen olmazken patlama, Pakistan'da ramazanın başından bu yana yaşanan dördüncü saldırı oldu.

Belucistan'ın Gvadar kentindeki bir oteli basan teröristler 5 kişiyi öldürmüş, askeri operasyonla etkisiz hale getirilmişlerdi. Bir diğer saldırıda ise Killa Abdullah kentinde bir aşiret lideri öldürülmüştü.

En fazla can kaybı ise Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki Data Darbar türbesine düzenlenen saldırıda yaşandı. Bu saldırıda 5'i polis, biri çocuk toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan ve İran sınırında bulunan Belucistan'da DAEŞ ve Pakistan Talibanı gibi grupların saldırıları yanında ayrılıkçı örgütler de sık sık saldırılarda bulunuyor.

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