Dünya Pakistanda mahkeme, atık yönetimi şirketiyle çıkan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı buldu
ASYA

Pakistan'da mahkeme, atık yönetimi şirketiyle çıkan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı buldu

Pakistan'da Lahor Yüksek Mahkemesi, Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC) ile "Albayrak ve Özpak Grubu" arasında yaşanan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı bularak "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" geri verilmesine karar verdi. Pakistan polisi, 21 Aralık'ta Lahor'da Türk şirketlerin tesisine baskın düzenlemişti.

Haber Merkezi AA
Pakistan polisi 21 Aralık'ta Türk şirketlerin tesisine baskın düzenlemişti.
Pakistan polisi 21 Aralık'ta Türk şirketlerin tesisine baskın düzenlemişti.

Pakistan'da Lahor Yüksek Mahkemesi, Lahor Atık Yönetimi Şirketi (LWMC) ile "Albayrak ve Özpak Grubu" arasında yaşanan anlaşmazlıkta Türk şirketlerini haklı bularak "tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin" geri verilmesine karar verdi.

"Görevi kötüye kullandılar"

Türk şirket yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre yargıç Kerim, LWMC'nin Türk şirketlerinin mal varlığına el koymak için polisi devreye sokmasını "görevi kötüye kullanmak" olarak nitelendirerek şirketin buna yetkisinin olmadığını söyledi.

Tüm malzemeler geri verilecek

Yüksek Mahkeme, sözleşme süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar olduğuna, dolayısıyla tüm araç, makine, teçhizat ve atölyelerin Türk şirketlerine geri verilmesine ve ayrıca tarafların "Sözleşme Uyuşmazlık Çözüm Maddesi'ne" göre oturup anlaşmaları gerektiğine hükmetti.

Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık'ta çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti. Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı. Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

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