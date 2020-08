Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı: Tıpkı hilafet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız

Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini ne pahasına olursa olsun koruyacağını açıklayan Türkiye'nin son olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye gönderme kararlılığını göstermesi yeni bir süreç başlattı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dünya gündeminin üst sıralarında yer alırken, Pakistan'dan Türkiye'ye önemli bir destek mesajı geldi.

We, the Pakistanis stand with our brothers from Turkey. If there is a need for blood, our blood will flow with yours. We stood with you in the time of the Caliphate and will do so again. Allah ALMIGHTY bless Turkey. #TurkeyIsNotAlone — Khurram Nawaz Gandapur (@GandapurPAT) August 13, 2020

"Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." mesajı paylaşan Pakistan Senatosu Savunma Komisyonu Sekreteri Khurram Nawaz Gandapur, "Şayet kan akacaksa, kanımız birbirine karışacak. Tıpkı hilâfet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız. Kadîr-i mutlak olan Allah, Türkiye’yi korusun" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değildir' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagi ülkede trend-topic olurken, Türkiye'ye destek için mesaj paylaşılmıştı.