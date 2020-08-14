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Dünya Pakistandan Türkiyeye destek mesajı Tıpkı hilafet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız
ASYA

Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı: Tıpkı hilafet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız

Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını savunan Türkiye'ye Pakistan'dan destek mesajı geldi. Pakistan Senatosu Savunma Komisyonu Sekreteri Gandapur, "Bizler, Türkiye’deki kardeşlerimizin yanındayız. Şayet kan akacaksa, kanımız birbirine karışacak. Tıpkı hilafet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız. Kadîr-i mutlak olan Allah, Türkiye’yi korusun" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: ARŞİV
Fotoğraf: ARŞİV

Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini ne pahasına olursa olsun koruyacağını açıklayan Türkiye'nin son olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye gönderme kararlılığını göstermesi yeni bir süreç başlattı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dünya gündeminin üst sıralarında yer alırken, Pakistan'dan Türkiye'ye önemli bir destek mesajı geldi.

"Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." mesajı paylaşan Pakistan Senatosu Savunma Komisyonu Sekreteri Khurram Nawaz Gandapur, "Şayet kan akacaksa, kanımız birbirine karışacak. Tıpkı hilâfet döneminde olduğu gibi bugün de yan yana duracağız. Kadîr-i mutlak olan Allah, Türkiye’yi korusun" ifadelerini kullandı.

Türkiye yalnız değil: Pakistan'da gündem Türkiye sevgisi
DÜNYA
Türkiye yalnız değil: Pakistan'da gündem Türkiye sevgisi

TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI YAĞDI

  • Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değildir' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagi ülkede trend-topic olurken, Türkiye'ye destek için mesaj paylaşılmıştı.

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