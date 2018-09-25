Dünya Papa cinsel taciz skandalları hakkında konuştu İnsanlar öfkeli
AVRUPA

Papa cinsel taciz skandalları hakkında konuştu: İnsanlar öfkeli

Papa Franciscus, Katolik Kilisesini sarsan skandalların inananları öfkelendirdiğini dile getirerek, "Gençler açıkça kınanmayan ekonomik ve cinsel taciz skandalları, hassasiyetleri ve yaşamlarını gerçekten takdir etme konusunda hazırlıksız olmamız ve onlara yüklediğimiz pasif rolden ötürü öfkeliler" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Papa Franciscus
Papa Franciscus

Papa Franciscus, Katolik Kilisesini sarsan cinsel taciz skandallarının inananları öfkelendirdiğini söyledi.

Baltık turunun sonunda Estonya'yı ziyaret eden Papa, Karli Lüteriyen Kilisesi'nde gençlere hitap etti. Gençlerin, Katolik Kilisesinin onlara verecek bir şeyi olmadığı ve güncel sorunlarını anlamadığı görüşünü savunduğunu belirten Papa şöyle konuştu:

Gençler açıkça kınanmayan ekonomik ve cinsel taciz skandalları, hassasiyetleri ve yaşamlarını gerçekten takdir etme konusunda hazırlıksız olmamız ve onlara yüklediğimiz pasif rolden ötürü öfkeliler.

Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin bu şikayetlere şeffaf biçimde ve dürüstçe yanıt vermek istediğini bildirdi. Son dönemde ABD, Şili ve Almanya'da Katolik din adamlarıyla ilgili cinsel taciz skandalları ortaya çıkmıştı.

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