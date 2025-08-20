Yeni Şafak
Papa'dan barış çağrısı

Papa'dan barış çağrısı

16:3820/08/2025, Çarşamba
DHA
Papa 14'üncü Leo, Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.
Papa 14'üncü Leo, Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuştu. Papa, Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmesinde, 22 Ağustos'un ‘barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için’ dua ve oruç günü olacağını bildirdi.

Papa, ateşkes ve barış için diyalog kurma çağrısı yaptı.



