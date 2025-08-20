Papa'dan barış çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuştu. Papa, Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmesinde, 22 Ağustos'un ‘barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için’ dua ve oruç günü olacağını bildirdi.