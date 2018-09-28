Pekin’e B-52’li gözdağı

Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun önceki gün gerçekleştirdiğini belirtti. Amerikan CNN televizyonu, uçan kale olarak da bilinen B-52’nin Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğunu bildirildi. Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.

PROVOKATİF EYLEM

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, aylık brifingde yaptığı açıklamada, B-52 bombardıman uçağının, Çin’in “Hava Tanımlama Sahası” ilan ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki adalar üzerinde uçuş yapmasını, “provokatif eylem” olarak niteledi ve “haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için tüm gerekli önlemleri alacağız” ifadesini kullandı.