Dünya Pekine B-52li gözdağı
ASYA

Pekin’e B-52’li gözdağı

Washington, Pekin’e yönelik siyasi, ekonomik ve askeri tırmandırma politikasına hız verdi. ABD Hava Kuvvetleri’nin nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Doğu Çin Denizi’nde gövde gösterisi yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Çin’le ipleri germeye devam ediyor
ABD Çin’le ipleri germeye devam ediyor

Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun önceki gün gerçekleştirdiğini belirtti. Amerikan CNN televizyonu, uçan kale olarak da bilinen B-52’nin Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğunu bildirildi. Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.

PROVOKATİF EYLEM

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, aylık brifingde yaptığı açıklamada, B-52 bombardıman uçağının, Çin’in “Hava Tanımlama Sahası” ilan ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki adalar üzerinde uçuş yapmasını, “provokatif eylem” olarak niteledi ve “haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için tüm gerekli önlemleri alacağız” ifadesini kullandı.

  • Patriot sistemlerine ayar
  • ABD, üç Ortadoğu ülkesindeki dört Patriot füze savunma sistemini de geri çekiyor. Wall Street Journal gazetesi ABD Savunma Bakanlığı'nın Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki Patriot füze savunma sistemlerini geri çekme kararı aldığını yazdı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in kararı olarak sunulan haberde, dikkatlerin Ortadoğu ve Afganistan'da uzun zamandır devam eden ihtilaf ve çatışmalardan Rusya ve Çin'le yaşanan gerginliklere kaydırıldığını belirtti. Patriot'ların gelecek ay çekileceği kaydedildi.
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