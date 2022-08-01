​Pelosi Tayvan’a gitmiyor: Pekin ‘askeri karşılık vermekle’ tehdit etmişti

Olası Tayvan ziyareti öncesi resmî kurumlardan yapılan sert açıklamaların ardından Çin basınının da çatışmacı bir dil kullandığı görüldü.

Çin, Pelosi’nin olası Tayvan ziyaretine karşı tatbikatlara hız verdi.n

Çin hükümetinin gayriresmi yayın organı Global Times gazetesinde yayımlanan “ABD, Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin yerleştirdiği mayını temizlemeli” başlıklı imzasız başyazıda, Pelosi’nin ziyaretinin, “Çin-ABD ilişkilerinin ve Tayvan Boğazı’ndaki durumun kesiştiği bölgeye döşenen bir mayın olduğu” savunuldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin ‘tek Çin’ politikasına bağlı olduğunu belirttiğini hatırlatan gazete, “Bunu söyledikten sonra Washington’ın 3 numaralı yetkilisinin Tayvan’ı ziyaret etmesi nasıl bir tavırdır? Eğer gelip benim egemenliğime saldırırsan bunun bedelini sana ödetirim” sözleriyle tehditte bulundu. İki ülke arasındaki gerilim, bölgedeki askeri hareketliliğin de artmasına neden oldu. Çin donanması, önceki gün Tayvan Boğazı’nda ve Güney Çin Denizi’nde ‘gerçek mühimmat’ ile tatbikat yaptı. Bölge, ‘tatbikat nedeniyle’ cuma günü gemi trafiğine kapatıldı. ABD donanmasının Pasifik’teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi de hafta başında harp filosuyla Singapur’dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi’ne doğru hareket etmişti.

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