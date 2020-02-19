Dünya Pentagondan İdlib açıklaması Uluslararası toplum Esed rejimine baskı uygulamalı
AMERİKA

Pentagon'dan İdlib açıklaması: Uluslararası toplum Esed rejimine baskı uygulamalı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de geniş çaplı bir çatışmaya yakın olduklarını gördüklerini iddia ederek, uluslararası toplumun Esed rejimine İdlib'deki saldırılarına son vermesi konusunda baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğamiral William D. Byrne ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

TSK konvoyu İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi
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TSK konvoyu İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor. TSK tarafından gönderilen bir konvoy, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi.


Esed'e baskı uygulanmalı

İdlib'deki son gelişmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Hoffman, Pentagon'un Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini ve ülkede nihai çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Hoffman, şöyle devam etti:

  • "Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Ruslarla Türklerin bu alanda geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm yolu bulacaklarını umuyoruz. Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz."

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib konusunda yakın çalıştıklarını ifade ettiği hatırlatılarak, Pentagon'un da bu çalışma içinde yer alıp almadığına ilişkin soruya ise Hoffman yanıt vermedi.

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