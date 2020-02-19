Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmaya devam ederken Türkiye BM'de son uyarısını yaptı.
Türkiye tüm tehditleri vuracak
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'de rejime tanınan sürenin dolmasına az bir süre kala "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" açıklamasında bulundu.
TSK'nın askeri sevkiyatı devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor.
ABD, İngiltere ve Almanya'dan çağrı
ABD, İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.