​Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması.

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TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara 'Pençe' harekatı başlatıldı. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.