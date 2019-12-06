Dünya Pentagonun parası Riyaddan
AMERİKA

Pentagon’un parası Riyad’dan

ABD Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi’nde Suudi Arabistan ile aralarındaki para ilişkisini açıkladı. Trump petrol devi Aramco’ya yapılan saldırıyı kastederek, “Saldırıya uğradılar. Bir miktar asker gönderdik. Karşılığında bize milyarlarca dolar ödüyorlar ve bunu yaptıkları için mutlular” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

NATO Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile katıldığı bir soru-cevap bölümünde ülkesinin Suudi Arabistan'a gönderdiği askerler için Riyad'ın milyarlarca dolar ödeme yaptığını açıkladı. ABD Başkanı, Riyad yönetiminin korunma karşılığı bu bedeli ödediğini belirtti. Riyad'ın alışalgelmedik bir şekilde ödeme yaptığını dile getiren Trump, "Biliyorsunuz, oraya asker gönderdik. Ve onlar bize milyarlarca dolar ödüyor. Bunu daha önce duymamıştınız." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden ABD Başkanı, "Oraya (Suudi Arabistan) askerlerimizi gönderdik ve karşılığında hiç harcama yapmadık. Suudi Arabistanla iyi ilişkilere sahibiz ve yardımımıza ihtiyaçları vardı. Saldırıya uğradılar (Aramco tesisleri). Bir miktar asker gönderdik ve karşılığında bize milyarlarca dolar ödüyorlar ve bunu yaptıkları için de mutlulular" değerlendirmesini yaptı. ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'a üç bin asker, patriot bataryaları ve diğer savunma sistemleri göndermişti.

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