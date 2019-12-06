Pentagon’un parası Riyad’dan

NATO Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile katıldığı bir soru-cevap bölümünde ülkesinin Suudi Arabistan'a gönderdiği askerler için Riyad'ın milyarlarca dolar ödeme yaptığını açıkladı. ABD Başkanı, Riyad yönetiminin korunma karşılığı bu bedeli ödediğini belirtti. Riyad'ın alışalgelmedik bir şekilde ödeme yaptığını dile getiren Trump, "Biliyorsunuz, oraya asker gönderdik. Ve onlar bize milyarlarca dolar ödüyor. Bunu daha önce duymamıştınız." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden ABD Başkanı, "Oraya (Suudi Arabistan) askerlerimizi gönderdik ve karşılığında hiç harcama yapmadık. Suudi Arabistanla iyi ilişkilere sahibiz ve yardımımıza ihtiyaçları vardı. Saldırıya uğradılar (Aramco tesisleri). Bir miktar asker gönderdik ve karşılığında bize milyarlarca dolar ödüyorlar ve bunu yaptıkları için de mutlulular" değerlendirmesini yaptı. ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'a üç bin asker, patriot bataryaları ve diğer savunma sistemleri göndermişti.

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