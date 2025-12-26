Yeni Şafak
Peskov: Putin'in talimatıyla Rusya ve ABD'li temsilciler arasında görüşme yapıldı

15:5526/12/2025, Cuma
DHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin'in talimatıyla Rusya ve ABD'li temsilciler arasında görüşme yapıldı” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li yetkililerle görüştüğünü söyleyen Peskov, Putin'e görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiğini bildirdi. Peskov, “Bu bilgi analiz edildi. Putin'in talimatıyla Rus ve Amerikan yönetimi temsilcileri arasında temas gerçekleşti. Telefon görüşmesinde, Rus tarafını Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Beyaz Sarayı ise birkaç kişi temsil etti. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerini kullandı.


Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerin içeriği konusunda bilgi vermek istemediğini kaydederek, “Şu anda bu, müzakere süreci üzerinde olumsuz etki yaratabilir” diye konuştu.



