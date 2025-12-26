Peskov: Putin'in talimatıyla Rusya ve ABD'li temsilciler arasında görüşme yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li yetkililerle görüştüğünü söyleyen Peskov, Putin'e görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiğini bildirdi. Peskov, “Bu bilgi analiz edildi. Putin'in talimatıyla Rus ve Amerikan yönetimi temsilcileri arasında temas gerçekleşti. Telefon görüşmesinde, Rus tarafını Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Beyaz Sarayı ise birkaç kişi temsil etti. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerini kullandı.