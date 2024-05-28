Peskov'dan İsviçre'deki 'Ukrayna Barış Zirvesi'ne tepki: Rusya'sız tartışma fikri saçma!

Son dönemde Türkiye ekonomisindeki gelişmelere daha fazla odaklandığım için ekonomi-politik konularla ilgili çok fazla yazı kaleme alamadığımı düşünürken imdada ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yetişti. Yellen, Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin yaptığı değerlen-dirmede konuyu yakından takip ettiklerini ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların en çok Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye tarafından delindiğini ifade etti. Bu konuda Avrupa’yı da yakından izlediklerini söyleyen Yellen, yaptırımlara