Pistte kalkış sırasında kaza yapan uçak 18 kişiye mezar oldu

Afrika'da yaşayan dokuz yaşındaki Simbarashe Dande'nin ailesi, çocuğun yüzünü kaplayan ciddi bir tümör nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Herkes tarafından lanetli olduğunu düşünülen küçük çocuğun gördüğü tedaviler de uzun vadede başarısız oldu.