Yüzündeki devasa tümör hayatını kararttı: İnsanlar lanetli olduğunu düşünüyor

Simbarashe Dande
Dokuz yaşındaki
Simbarashe Dande
, Afrika’da yaşayan ve üç yaşında kötü huylu bir tümöre yakalanan bir çocuk. Yerel halk tarafından bu durum
"lanet"
olarak görülüyor.
Dande'nin tümörü, yıllar içinde giderek büyüyerek onun görme, konuşma, nefes alma ve yemek yeme yeteneklerini olumsuz etkiliyor.
"Herkes onun lanetli olduğunu düşünüyor"
"Herkes onun lanetli olduğunu düşünüyor"
Ailesi,
"Herkes onun lanetli olduğunu düşünüyor. Okula gidemiyor, kimseyle oynayamıyor, yemek yemekte zorlanıyor. Normal bir hayat süremiyor. Onun acı çektiğini görmek bizi derinden üzüyor"
ifadelerini kullanarak yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Cerrahlar, kemoterapi uygulayarak ve tümörün bir kısmını alarak büyümeyi yavaşlatmayı denediler; ancak tedavi uzun vadede başarısız oldu. Simbarashe’nin ailesi, çocuklarının sağlığı için yardım bekliyor.
#Afrika
#tümör
#sağlık
1 saat önce