PKK Haseke'de DEAŞ'lıların yanmış cesetlerini sokakta gezdirdi

2016 yılında Suriye’nin Tel Rıfat ilçesinde öldürdüğü muhaliflerin cesetlerini TIR kasasına yükleyip şehirde gezdiren PKK, Haseke’de de benzer bir vahşiliğe imza attı.Haseke’deki cezaevi çatışmalarında ölen DEAŞ’lılar ve diğer mahkumların cesetleri sokaklarda teşhir edildi. Önce sokakta toplanarak üst üste yığılan cesetler, ardından kamyon kasasına doldurulup sokak sokak gezdirildi. Baskının yaşandığı Guveyran Mahallesi sakinlerine gözdağı için gezdirilen cesetlerin çoğunun parçalanmış ve yanmış olması dikkat çekti.

Sokaklarında çürümeye yüz ntutmuş cesetler duruyor.

CESETLER TOPLU MEZARA GÖMÜLDÜ

Yerel haber ajansları bir süre dolaştırılan cesetlerin şehir dışında bilinmeyen bir toplu mezara gömüldüğünü aktardı. Şehrin sokaklarında hala toplanmayan ve çürümeye yüz tutmuş cesetler olduğu belirtiliyor.

Terör örgütleri DEAŞ ve PKK arasında yaşanan çatışmaların ardından kentte güvenliğin kalmadığını anlatan Hasekeli gazeteci Samir El-Ahmed, “Bir tutuklama dalgası başlattılar. Hiçbir suça karışmamış sivilleri ailelerinden koparıyorlar. Birçok mahalleye giriş-çıkış yasaklandı. Çocukları kaçırıyor ve zorla silah altına alıyorlar. Onlarca evi yıktılar. Haseke’de kalan sivillerin hayatını cehenneme çevirdiler” diye konuştu.

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ABD’DEN ASKERİ SEVKİYATA DEVAM

Yerel kaynaklar teröristlerin Haseke’de 135 sivili alıkoyduğu, 50’den fazla ev ve işyerini talan ettiğini açıkladı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Haseke kırsalında bulunan üslerine silah ve mühimmat sevkiyatı yaptı. Cezaevine 100 araçlık konvoy daha geldi.

Cezaevini kontrol altında tutan PKK, çatışmalara ilişkin bilanço da açıkladı. 121 PKK’lı, 374 DEAŞ’lının öldürüldüğü belirtildi. Ancak yerel kaynaklar, bu sayının çok üzerinde bir katliam yaşandığını, sadece ölen mahkum sayısının 500’e yakın olduğunu ifade ediyor.

800 DEAŞ’lı kaçtı

DEAŞ, baskının ardından yaptığı açıklamada hedeflerine ulaştıklarını duyurmuştu. 800 DEAŞ’lının kaçırıldığı, bunlardan 380’inin elebaşı seviyesinde olduğu açıklanmıştı. PKK, cezaevindeki bazı DEAŞ’lıları bilinmeyen yerlere sevk ederken, yapılan son anlaşmada esir alınan PKK’lılar karşılığında 200 DEAŞ’lının güvenli bölgeye gönderildiği, çatışmaların bu şekilde bittiği iddia edilmişti.

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