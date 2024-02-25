PKK'lı teröristler Deyrizor'da iki sivili öldürdü

Annesinin Türkçe bilmediği gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldığını ileri süren şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Dün sosyal medyada yayılan ve DEM Parti destekli hesaplar tarafından da körüklenen videoda bir şahıs, annesinin Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadığını ve iki buçuk saat rehin kaldığını ileri sürmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, görüntü paylaşarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Öte yandan provokatör şahsın 2007 yılında terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı ortaya çıkmıştı.