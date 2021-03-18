Dünya PKKnın 2 bin hektar uyuşturucu tarlası var
ORTADOĞU

PKK’nın 2 bin hektar uyuşturucu tarlası var

PKK’nın 2 bin hektar uyuşturucu tarlası var

Türkiye, Suriye’de terörün yanı sıra sigara ile de mücadele ediyor. Yeşilay Derneği önerisi ile Suriye Yeşilay Derneği kuruldu. Merkezi Çobanbey’de olacak derneğin başkanı Murtaza Karaali, PKK’nın 2 bin hektar uyuşturucu tarlası olduğunu söyledi. Karaali, “Uyuşturucu laboratuvarlarının en büyükleri ise Münbiç ve Ayn el Arap’ta” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
PKK’nın işgal ettiği bölgelerde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir ve esrar ekiliyor.
PKK’nın işgal ettiği bölgelerde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir ve esrar ekiliyor.

Türkiye, Suriye’de terörle mücadelenin yanında uyuşturucu, sigara ile de mücadele etmeye başladı. Türkiye Yeşilay Derneği önerisi ile Suriye Yeşilay Derneği kuruldu. Suriye Yeşilay Derneği’nin merkezi Çobanbey’de olacak. Dernek, Suriye’nin kurtarılmış bölgelerinde uyuşturucu, sigara ve alkol, nargile, teknoloji bağımlılığı ile mücadele edecek. Yeni Şafak’a konuşan Dernek Başkanı Murtaza Karaali, önemli bilgiler verdi. PKK’nın işgal ettiği bölgelerde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir ve esrar ekiminin serbest olduğunu belirten Karaali, “Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki kıyılarında onlarca hektar arazide uyuşturucu yetişiyor. Uyuşturucu tarlalarının ne kadar olduğu hakkında tam olarak net bir bilgi olmasa da, yaklaşık 2 bin hektar alanı kapsadığı düşünülüyor” dedi.

Murtaza Karaali

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AFRİN’DEN MÜNBİÇ’E TAŞIDILAR

  • Terör örgütü PKK’nın işgal ettiği yerlerde yetiştirilen uyuşturucu bitkilerinin yeraltı laboratuvarlarında uyuşturucu hap ve toza dönüştürüldüğünü dile getiren Karaali, “Söz konusu laboratuvarlarda rejim bölgesinden kaçan kimya mühendisleri çalışıyor. Laboratuvarlardan en büyükleri Münbiç ve Ayn el Arap bölgelerinde yer alıyor. Afrin Türkiye’nin kontrolüne geçince faaliyetlerini buraya taşıdılar” şeklinde konuştu.

OKULLARDA ESRAR KULLANIMI YAYGIN

PKK/PYD’nin kontrol ettiği bölgelerde Suriye halkının uyuşturucunun, alkolün ve diğer bağımlılık yapan maddelerin yayılmasından çok rahatsız duyduklarını anlatan Karaali, “Esrar ve uyuşturucu okullarda oldukça yaygın. Aslında bu nedenle küçük yaşta tecavüz ve intihar olayları meydana geliyor” dedi.

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ABD GÖRMEZDEN GELİYOR

  • ABD güçlerinin uyuşturucu tarlalarının farkında olduğunu ancak görmezden geldiğini söyleyen Karaali, “Çünkü bu tarlaların oradaki terörist gruplara büyük bir getirisi oluyor. Avrupa’ya giden uyuşturucu da PKK’nın uyuşturucusudur. Aslında Münbiç bölgesi çok tehlikeli. Çünkü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine uyuşturucu maddeleri buralardan giriyor. Bölgede ayda yaklaşık 10 kişi bağımlılıktan hayatını kaybediyor” diye konuştu.

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