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Dünya

PKK’nın Avrupa’da topladığı para YPG’ye

Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) AB Terörizm Durumu 2023 Raporu'nda, terör örgütü PKK'nın Suriye'de YPG’ye para aktardığı kanıtlarıyla ortaya koyuldu. PKK'nın, AB'de propaganda, eleman devşirme ve finansman faaliyetlerine odaklandığı kaydedilen raporda, AB vatandaşı olan veya üye ülkelerde süresiz oturum izni bulunan bazı PKK'lıların silahlı çatışmalara katıldıktan sonra rahatlıkla AB’ye dönebildiğine dikkat çekildi.

04:00 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsveç’teki PKK yandaşları sık sık PKK paçavralarıyla yürüyüş düzenliyor. İsveç’in AB Dönem Başkanlığı ay sonunda bitecek. Dönem başkanlığını 1 Temmuz’da İspanya devralacak.

İsveç’teki PKK yandaşları sık sık PKK paçavralarıyla yürüyüş düzenliyor. İsveç’in AB Dönem Başkanlığı ay sonunda bitecek. Dönem başkanlığını 1 Temmuz’da İspanya devralacak.

Avrupa Polis Teşkilatı’nın (Europol) Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2023 Raporu’nda, terör örgütü PKK’nın faaliyetleri ve yeni dönem hedeflerine yer verildi. Raporda, İsveç’in NATO üyeliğine başvurusu ve 2022 NATO Madrid Zirvesi’nin ardından PKK’nın, AB’de propaganda, eleman devşirme ve finansman faaliyetlerine odaklandığı kaydedildi. PKK’nın, bebek katili örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması ve terör örgütleri listesinden çıkmak için AB’de lobicilik faaliyetinde bulunduğu belirtildi.

AB ÜLKELERİNİ ÜS OLARAK KULLANIYOR

Terör örgütünün Avrupa’da çok aktif olduğu, AB ülkelerini üs olarak kullandığı vurgulanan raporda, “PKK’nın Avrupa’da topladığı paralarla Suriye’de YPG militanlarını desteklediği”, “YPG’nin de SDG’ye hakim olduğu” değerlendirmesine yer verildi. Europol’ün raporunda, AB vatandaşı olan veya üye ülkelerde süresiz oturum izni bulunan bazı PKK’lıların silahlı çatışmalara katılmak üzere örgütün tertiplemesiyle Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerine gittikleri, bunun PKK üyelerinin AB’ye geri dönmesine de imkan sağladığına dikkat çekildi.

İSVEÇ’İN DÖNEM BAŞKANLIĞINDA AVRUPA’DA LOBİ!

PKK’nın, İsveç’in AB Dönem Başkanlığı’nı yürüttüğü süreçte Avrupa’da lobicilik faaliyetlerine hız vermesi dikkat çekiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan, rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“PKK örgütle ilintili sözde STK’ların sayısını artırdı. Uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve haraç toplama kaygı uyandırsa da DEAŞ’ı dengeleyeceğine inanılıp PKK’ya göz yumuldu. PKK da bu süreçte görünürlüğünü artırdı ve Öcalan’a yönelik taleplerde bulundu.”



#PKK
#YPG
#Avrupa Birliği
#NATO
21 dakika önce
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